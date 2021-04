Chiptekorten zorgen voor flink meer werk bij Besi

Besi haalde in het eerste kwartaal voor een recordbedrag van 327 miljoen euro aan orders binnen. Er was vooral een sterke vraag naar smartphonetoepassingen die kenmerken en functionaliteit van 5G verbeteren. Daarnaast was er een aanzienlijke toename in de vraag naar chips vanuit de auto-industrie en naar chips die worden gebruikt in datacenters.

Bekijk ook: Biden en chips dompelen belegger onder in warm bad

Het wereldwijde chiptekort, waardoor autoproducenten hun productie moesten verlagen of zelfs stilleggen, is ontstaan omdat er tijdens de pandemie veel meer vraag is naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Tegelijkertijd zoeken mensen ook naar vertier, waardoor bijvoorbeeld spelcomputers gretig aftrek vinden. De auto-industrie schaalde op zijn beurt ten tijde van de eerste coronadip de productie af en verlaagde zijn chipbestellingen. Toen de markt weer aantrok, hadden chipfabrikanten inmiddels zoveel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips van de autofabrikanten.