Homburg stelt herstructurering opnieuw uit

Homburg meldde eerder in december dat het de aanvraag van een vergunning als vastgoedbelegger in Nederland van de AFM verder moest uitdiepen. Dat heeft het bedrijf gedaan, maar het proces duurt nu langer dan voorzien, aldus Homburg. Het bedrijf laat weten er vertrouwen in te hebben dat de AFM in 2014 wel een vergunning zal verlenen.

De uitvoering van het herstructureringsplan is onderhevig aan verscheidene voorwaarden, waaronder het verkrijgen van een vergunning van de AFM. Homburg stelde de uitvoering al eerder dit jaar uit en zegt nu geen beloftes te kunnen doen over ,,de doorlooptijd van de implementatie van het Plan''.

Homburg liet eveneens weten nu in gesprek te zijn met hypotheekverstrekkers voor wie de uitvoering van het herstructureringsplan op of voor 31 december 2013 een opschortende voorwaarde was. Homburg wil van de hypotheekverstrekkers een verlenging. Twee van hen hebben reeds toegezegd en het bedrijf verwacht ook van de overige crediteuren toezeggingen te ontvangen.