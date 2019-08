Roze vips trappen Pride af

Marco Altena (m.) toont prijs Roze Amsterdammertje namens 4000 vrijwilligers voor jarenlang stille kracht zijn achter de schermen voor Youth Pride. Ⓒ FOTO’S AB BLAUW

Het voorplein van hotel Sofitel Legend The Grand in Amsterdam puilde gisteravond uit van de ’roze’ vips. Geen wonder want de traditionele ontvangst wordt ook wel beschouwd als de onofficiële aftrap van de Pride in Amsterdam die als hoogtepunt vandaag natuurlijk de inmiddels wereldberoemde Canal Parade over de Prinsengracht kent.