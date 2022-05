Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Medewerkers moesten op het feestje van bol.com buiten beeld blijven

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

WAALWIJK - Het dak met zonnepanelen van het fulfilment center van Bol.com. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Ⓒ ANP / HH

Maandagmiddag vierde bol.com een feestje vanwege de opening van haar hypermoderne fulfilment center in Waalwijk. Een gigantisch gebouw waar de bestellingen van bol-klanten in Nederland en België worden klaargemaakt. Ik was erbij en op de ochtend van de opening ontving ik een mail met ’richtlijnen en huisregels’ voor bezoekers.