'Kleine openingswinst voor AEX'

Aan het handelsfront hebben de VS de vrijstellingen voor het zakendoen met het Chinese technologieconcern Huawei voor bedrijven die daarvoor een speciale vergunning hebben met 90 dagen verlengd. Huawei kwam eerder dit jaar op een zwarte lijst te staan, omdat de maker van smartphones en telecomapparatuur een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid zou zijn.

Federal Reserve-baas Jerome Powell is maandag op bezoek geweest in het Witte Huis. Volgens president Donald Trump, die veel kritiek heeft geuit op het beleid van de Fed, is er een "goed en hartelijk" gesprek gevoerd over tal van onderwerpen. De Fed liet in een verklaring weten dat Powell de president geen verwachtingen over het monetaire beleid heeft gegeven en de onafhankelijkheid van de Fed heeft benadrukt.

Advieswijziging Takeaway

Op het Damrak zal het aandeel Takeaway.com mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse verhoogden hun aanbeveling door de maaltijdbestelsite.

ArcelorMittal heeft volgens de vakbonden de geplande sluiting van zijn Ilva-staalfabriek in de Zuid-Italiaanse stad Tarente tot nader order opgeschort. Het uitstel zou te maken hebben met een juridisch proces in Milaan, waar later deze maand een hoorzitting dient. Eerder meldde het in Amsterdam genoteerde concern nog van plan te zijn om de fabriek op 15 januari dicht te doen.

Julius Bär

In Zürich gaat de aandacht uit naar Julius Bär. De Zwitserse private bank en vermogensbeheerder kwam met een handelsbericht en kondigde aan voor 400 miljoen frank, omgerekend zo'n 365 miljoen euro, aan eigen aandelen in te kopen.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend lager. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 598,17 punten en de MidKap leverde 0,8 procent in tot 894,69 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 28.036,22 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq klommen eveneens 0,1 procent.

De euro was 1,1077 dollar waard tegen 1,1080 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 56,82 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 62,33 dollar per vat.