Kroger verrast markt met winstprognose

Cincinnati - De Amerikaanse supermarktketen Kroger heeft beleggers positief verrast met zijn voorspellingen voor volgend jaar. De onderneming verwacht een aangepaste winst per aandeel tussen de 2,30 en 2,40 dollar in 2020, staat in een verklaring in de aanloop naar een beleggersdag. Dat is meer dan kenners in doorsnee hadden verwacht.