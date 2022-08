Omzet Adyen groeit stevig door met aantrekken reisbranche, uitgaven ook

Uitgaven aan mensen en machines liepen ondertussen nog harder flink op, blijkt uit halfjaarcijfers die Adyen donderdag publiceerde. De nettowinst groeide met 38% tot €282,1 miljoen.

Adyen profiteerde onder andere van het aantrekken van de handel in de reisbranche waar het veel klanten heeft zitten na het wegvallen van de coronabeperkingen. De groei van het transactievolume was met 60% fors hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht en groter dan het marktgemiddelde. De toename kwam vooral van bestaande klanten van Adyen, die hun online-omzet nog steeds zien groeien, al neemt het tempo daarvan gemiddeld wel af. Het volume via betalingen door middel van kastjes bij fysieke verkooppunten verdubbelde bijna.

Meer salaris

De uitgaven Adyen die moest doen, liepen ondertussen ook stevig op. Om verder te groeien breidde het bedrijf zijn personeelsbestand met bijna 400 mensen uit tot 2575 medewerkers. Die gingen bovendien gemiddeld meer verdienen omdat het opschalen van het bedrijf er toe zou hebben geleid dat ze vaker seniorfuncties vervullen. Dat leidde tot 33% hogere salariskosten. Medewerkers gingen bovendien ook vaker op reis gingen om klanten te ontmoeten. In totaal liepen de operationele kosten zo op met 47%.

Investeringen liepen onder tussen ook stevig op en kwamen met 6,6% van de omzet stevig hoger uit dan de 5% die Adyen volgens zijn doelstellingen normaal uittrekt. Dat zou nodig zijn geweest vanwege de tekorten op de chipmarkten, die belangrijk zijn voor de datacenters waar zijn transacties draaien. Om er verzekerd van te blijven dat het bedrijf vooraan in de rij blijft staan bij zijn leveranciers heeft het bedrijf daarin ’meer geïnvesteerd dan we onder andere macro-economische omstandigheden zouden hebben gedaan’, schrijven ceo Pieter van der Does en cfo Ingo Uytdehaage in hun halfjaarlijkse brief aan hun aandeelhouders.