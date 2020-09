Scholier krijgt meer geld binnen

Scholieren hebben flink meer te besteden dan vier jaar geleden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Amsterdam - Nederlandse scholieren halen per maand gemiddeld €147 binnen aan zakgeld, kleedgeld of baantjes, meldt het Nibud in zijn Scholierenonderzoek 2020. Snoep en snacks zijn de favoriete uitgavenposten.