'Personeel fietsenstallingen NS behoudt baan'

NS is bezig in het hele land contracten van uitbaters van betaalde fietsenstallingen bij stations op te zeggen. Het bedrijf wil toe naar een uniformere uitstraling van de stallingen en wil daarom slechts in zee met een of enkele exploitanten. Hierdoor dreigden tientallen werknemers hun baan te verliezen.

Maar volgens FNV is nu afgesproken dat medewerkers met een vaste aanstelling, bij een overname door een andere exploitant hun dienstverband behouden.

Nieuwe afspraken

Het is volgens de bond nog wel mogelijk dat er straks iets minder mensen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe exploitant besluit bij een stalling geen reparatiepunt voor fietsen aan te houden. ,,NS sluit zo’n situatie bijna uit, maar mocht in de toekomst blijken dat er toch een aantal functies komen te vervallen dan maken we daarover nieuwe afspraken met NS'', aldus FNV-bestuurder Murat Sekercan.

NS was vrijdagavond niet meer bereikbaar voor commentaar.