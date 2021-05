Prinses Margriet terug op Grebbeberg

Vorig jaar waren zij afwezig vanwege de corona-maatregelen. De herdenking in Rhenen is ook dit jaar besloten en alleen toegankelijk voor een zeer beperkt aantal genodigden. De krijgsmacht herdenkt daar jaarlijks op 4 mei alle militairen die sinds 1940, waar ook ter wereld, zijn omgekomen. Deze bijeenkomst, vanaf 19.30 uur live uitgezonden door RTV Utrecht, was ieder jaar de grootste officiële herdenking in Nederland na de Nationale Herdenking in Amsterdam, waarbij het koningspaar aanwezig is. Dit wordt live uitgezonden op NPO1.

Op de Grebbeberg hield het Nederlande legere in de eerste oorlogsdagen drie dagen stand tegen de Duitsers, met ruim 400 slachtoffers aan Nederlandse zijde. Later werden op het ereveld ook militairen begraven die elders zijn gesneuveld, waardoor er nu ruim 850 militairen rusten.

Jongeren hebben gisteren al bloemen gelegd op alle 4000 graven op Nationaal Ereveld in Loenen. Vandaag (dinsdag) worden ook bloemen gelegd op de 850 graven op Militair Ereveld Grebbeberg. Ⓒ Foto ANP

,,Een jonge weduwe van een militair heeft me meerdere keren gezegd dat het moeilijk is voor haar om naar herdenkingen te komen”, zei aalmoezenier Niek Nijhuis vorig jaar in zijn toespraak in Rhenen. ,,Maar ze is blij dat haar man niet vergeten wordt.” Hij concludeerde: ,,Door onze doden te herdenken brengen we ze bij onze tijd en voorkomen we dat ze vervagen in die tijd.’’

Rob Jeulink, plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten, houdt dit jaar een toespraak op de begraafplaats. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso zorgt voor de muzikale begeleiding.

Omroep Gelderland zendt vandaag tussen 13.30 en 14.30 uur de eveneens besloten herdenking uit op het Ereveld Loenen. Hier geeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een toespraak. In Indonesië vindt op het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta de jaarlijkse dodenherdenking plaats, die later op de facebook-pagina van het ereveld te volgen is.