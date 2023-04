Autoverkoop flink gestegen na wegvallen logistieke ellende

BUNNIK (ANP) - De Nederlandse autoverkoop is in maart flink gestegen dankzij het wegvallen van logistieke problemen in de autowereld. Volgens autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn er vergeleken met dezelfde maand vorig jaar ruim de helft meer nieuwe personenwagens op kenteken gezet. Daarmee kregen de verkoopplussen van januari en februari een vervolg.

"Helemaal onverwacht is deze stijging niet omdat de orderboeken van de dealers al langer goed gevuld zijn", laat de branche weten. Een jaar geleden speelden ook nog grote problemen door het wereldwijde tekort aan computerchips en andere onderdelen. De tekorten vielen toen samen met logistieke verstoringen als gevolg van coronalockdowns in Azië en de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Die logistieke problemen hebben steeds meer fabrikanten inmiddels opgelost.

Vorige maand zijn er in Nederland 37.452 nieuwe personenauto's geregistreerd. Daarmee kwam de verkoop ruim 51% hoger uit dan in maart vorig jaar. Vooral Tesla's waren populair. Van dat merk werden er 3160 op kentekenen gezet. Andere gewilde merken waren Volkswagen, Kia en Volvo. De Volvo XC 40 was na de Tesla Model Y het meest verkochte model.

In totaal zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar al 98.059 nieuwe auto’s verkocht, wat neerkomt op een toename van meer dan een kwart. Volgens BOVAG en RAI Vereniging is het onzeker of deze forse stijgingen doorzetten. Vooralsnog houden ze vast aan hun eerdere voorspelling dat er in heel dit jaar 9% meer auto's worden verkocht dan vorig jaar. Dat zou neerkomen op 340.000 verkochte exemplaren.