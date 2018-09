'Beslissing E-Plus zoals verwacht'

De marktvorser noemde het nieuws ,,neutraal'' voor KPN. ,,Het zou extreem positief zijn als de deal in één keer was goedgekeurd'', zo gaf hij aan. Hesselink verwacht dat de deal aangepast zal moeten worden om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen. ,,Waarschijnlijk moet een deel van het spectrum ingeleverd of verkocht worden'', veronderstelde hij.

ABN Amro hanteert een hold-advies op het aandeel KPN, dat vrijdag omstreeks 13.55 uur 0,2 procent lager stond op 2,31 euro. Voor de bekendmaking dat Brussel een onderzoek begint stond KPN nog 0,7 procent in de min.