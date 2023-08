Fastned veert op dankzij verbeterd resultaat in snelladers

Zijn operationele resultaat is verbeterd tot €10,6 miljoen, tegen €2,96 miljoen een jaar eerder voor het bedrijf met bijna 275.000 klanten, zo blijkt uit de cijfers die het Amsterdamse bedrijf donderdag voorbeurs meldt.

De omzet kwam uit op €26,1 miljoen, een toename met 108%. Dat was minder dan waar de analisten in doornsnee vooraf op hadden gerekend (€29,8 miljoen).

Het brutobedrijfsresultaat of ebitda kwam na rode cijfers dit halfjaar positief uit (€2,8 miljoen) en troefde de schattingen van zakenbanken ruim af. Volgens ceo Michiel Langezaal een ’belangrijke prestatie’. Hij zegt bij de halfjaarcijfers „goed op weg te zijn om onze doelen voor 2023 te behalen.”

In reactie ging het smallcap-aandeel donderdag 7% hoger na opening van de beurs. Zakenbank Jefferies is positief over de cijfers, Fastned groeit sneller dan de markt. Ook voor de rest van het jaar is Jefferies positief.

Bekijk ook: Laadpalenuitbater Fastned zet eerste stap in groeimarkt Scandinavië

Nettoverlies

In zes landen heeft Fastned nu 1500 opladers, met 272 stations na uitbreiding met 28 stuks over het halfjaar ondanks vertragingen voor de aansluitingen op het stroomnet.

Over het eerste halfjaar nam het aantal laadbeurten bij Fastned met 86% toe tot 1,7 miljoen op jaarbasis vergeleken. Die laadbeurten zijn met nog eens een halve minuut ingekort, deels dankzij steeds krachtiger batterijauto’s, en leverden per beurt 11% meer stroom dan in juni vorig jaar. Fastned verzwaarde de capaciteit van 29 stations.

Schoner

Het tien jaar oude bedrijf wil binnen zeven jaar naar duizend laadstations doorgroeien, en denkt dan 44 miljoen batterijrijders te bedienen om zo de CO2-uitstoot te verlagen.

Er zijn over het jaar vergeleken 58% meer elektrische auto’s bijgekomen, van alle auto’s in Europa is nu 15% een stekkerauto. Fastned breidt uit in Europa. Het kwam op de Deense markt met stations voor 24 snelladers van 400 kilowatt, in Zwitserland breidde het tot vier stations uit.

De entree in Duitsland gaat minder voorspoedig. Het kaartte bij de rechter de overeenkomst tussen de Duitse wegbeheerder Autobahn GmbH en Tank & Rast aan, omdat dit bedrijf het exclusieve recht op snelladers langs de Duitse snelwegen zou krijgen. In juni besloot de Duitse rechtbank de zaak voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Fastned hoopt alsnog voor nieuwe aanbestedingen langs Duitse snelwegen in aanmerking te komen.

Minder uitstoot

Afgelopen halfjaar is zo’n 40.000 ton CO2-uitstoot bespaard, stelt Fastned donderdag, een toename met 155% over een jaar vergeleken. Het breidt met ’schonere’ stations uit, bij Lingehorst opende als test pilot een station waar de uitstoot 77% lager ligt ten opzichte van het traditionele Fastned-laadstation.

Volgens Langezaal profiteert Fastned van de ’aanzienlijk’ gedaalde groothandelsprijzen voor elektriciteit. Het ontkwam niet aan prijsstijgingen, maar zegt de verkoopprijzen ’op een concurrerend niveau te kunnen stabiliseren’.

Dankzij de uitgifte van obligaties nam het kapitaal van Fastned in de rapportageperiode met €21,6 miljoen toe.