Verbeterd resultaat bij snellader Fastned, omzet stelt teleur

Zijn operationele resultaat afgelopen kwartaal is verbeterd tot €10,6 miljoen, tegen €2,96 miljoen een jaar eerder. Maar dat is minder dan waarop was gerekend, zo blijkt uit de cijfers die het Amsterdamse bedrijf donderdag voorbeurs meldt.

In zes landen heeft Fastned nu 1500 opladers, met 272 stations. Analisten rekenden vooraf op €68,4 miljoen omzet, tegen €35,98 miljoen in hetzelfde kwartaal. Dat werd €26,1 miljoen.

Nettoverlies

Onder de streep rekenden analisten op een nettoverlies van €16 miljoen, bij een verlies per aandeel van €0,92 cent. Netto is het verlies €7 miljoen, een teruggang van 35% op jaarbasis.

Fastned concurreert met het dertien jaar oude Nederlandse EVBox, dat in juni een 400 kilowatt-laadpaal op de markt bracht waarmee rijders in drie minuten 100 kilometer aan actieradius kunnen toevoegen. Het dochterbedrijf van Engie boekte over het eerste halfjaar een aangepast ebit-resultaat van 68 miljoen (2022: €66 miljoen).