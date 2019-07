FloraHolland boekt omzetstijging bij lagere aanvoer

De omzet van Royal FloraHolland kwam in de eerste heflt van dit jaar uit op €2,6 miljard, 1,7% meer dan dezelfde periode vorig jaar. FloraHolland zag hiermee de daling van de aanvoer met 0,3% volledig gecompenseerd.

De prijs van alle soorten sierteelt steeg voor de veilingklok. Met een prijsstijging van 2,6% blijkt de populariteit van kamerplanten onverminderd hard te blijven groeien. De orchidee is de best verkochte plant.

Diefstal

Handelaren betaalden voor bloemen en tuinplanten respectievelijk 1,7% en 2,2% meer neer. De roos en tulp blijven de meest verkochte bloemen. Lavendel voert met €16 miljoen de omzetranglijst van tuinplanten aan.

FloraHolland werd eerder dit jaar nog opschrikt door een miljoenenfraude. Een 28-jarige Hagenaar die werkte op de financiële afdeling van de vestiging in Naaldwijk had in de periode van augustus 2018 tot en met april 2019 €4,3 miljoen van de bloemenveiling naar zijn eigen rekening gesluisd.

Inmiddels heeft FloraHolland een claim bij de verzekering neergelegd. Daarnaast zijn er systeemmaatregelen genomen en extra controles en autorisaties in het betalingsverkeer ingevoerd. Bij de bloemenveiling vinden dagelijks meer dan 100.000 transacties plaats en worden er jaarlijks zo’n 12,1 miljard bloemen en planten verkocht.