Pilotenvakbond waarschuwt KLM: minder vluchten door tekorten

Piloten die vroeger op de 747 vlogen, zijn omgeschoold naar Embraer. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft te weinig piloten om het aantal vluchten in de zomer uit te voeren en de opschaling richting China. Dat meldt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers in een dringende brief aan leden.