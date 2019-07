Miljardenschikking Reckitt Benckiser in VS

Het onderzoek draait om de voormalige dochteronderneming Indivior, die de Amerikaanse autoriteiten ook in het vizier hebben. Het bedrijf zou het aantal recepten voor het medicijn Suboxone illegaal hebben opgedreven door te liegen dat het middel veiliger is dan dat van concurrenten. De vermeende fraude zou al hebben plaatsgevonden voor de afsplitsing van Indivior in 2014.

De boete voor Reckitt Benckiser is aanzienlijk hoger dan de voorziening die het bedrijf had genomen voor de kwestie. De maker van onder andere Durex-condooms en Dettol-zeep had 400 miljoen dollar opzij gelegd.