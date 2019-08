Trump verhoogt heffingen op Chinese goederen

In een reeks tweets kondigt Trump een verhoging aan van het huidige importtarief van 25 procent dat geldt op 250 miljard dollar aan goederen die vanuit China naar de Verenigde Staten worden verscheept. Per 1 oktober wordt dat 30 procent.

Trump had al eerder aangekondigd per 1 september op de overige 300 miljard dollar aan importgoederen uit China extra importheffingen in te voeren. Dat tarief was eerst vastgesteld op 10 procent, maar wordt nu 15 procent.

Volgens de president delft Amerika al jaren het onderspit bij handelsrelaties met andere landen en moet daar verandering in komen. "Als president kan ik dit niet langer toestaan!", twittert Trump.