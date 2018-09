'Groot potentieel risico voor HES'

Eon en GDF Suez kregen in 2006 toestemming voor de bouw van twee kolengestookte energiecentrales op de Maasvlakte, volgens SNS '100 procent klanten van HES'. De gemeente Rotterdam meent dat daarbij contractueel is afgesproken dat de bedrijven ook de CO2-installaties bouwen, maar de bedrijven ontkennen dat. De bouw stuitte overigens ook op veel protest van milieugroeperingen die de ene na de andere rechtszaak aanspanden.

De Hoge Raad oordeelde recent dat een lagere rechtbank het hele project rond de milieuvergunningen over moet doen.

SNS acht het onwaarschijnlijk dat de vergunningen worden ingetrokken omdat de bouw van één centrale vrijwel afgerond is en de andere gereed komt in de eerste helft van volgend jaar. Als de herziening van het proces uiteindelijk betekent dat de bouw niet doorgaat is dat een grote aderlating voor HES. ,,Een kwestie om in gedachten te houden gezien het overnameproces rond HES en het overnamebod van Hestya dat op tafel ligt'', aldus SNS.

Om 9.30 uur koerste HES onveranderd op 44,36 euro.