Domper of soelaas: alimentatie krijgt indexatie van 3,4%

De indexatie geldt voor het brutobedrag van zowel de partner- als de kinderalimentatie. Dit percentage is officieel en wordt vastgesteld door de minister van Justitie. De indexatie wordt nodig geacht omdat de kosten van levensonderhoud stijgen.

Zelf toepassen

Het is wel zo dat de ex-echtelieden zelf moeten opletten, want de indexering moet door de betaler van de alimentatie zelf worden toegepast. Er wordt dan ook geen officieel bericht over uitgestuurd. Wie überhaupt niet wist dat alimentatie jaarlijks geïndexeerd wordt, kan deze verhoging tot vijf jaar terugvorderen bij de ex-partner. Deze is overigens wettelijk verplicht dat te betalen, tenzij door beiden anders bepaald in het scheidingsconvenant dat ze destijds hebben opgesteld.