Fed stuwt Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde richting het slot van de handel 1,4 procent hoger op 16.104 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 1803 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 4051 punten.

De Fed schroeft in januari de totale omvang van het steunbeleid terug van 85 miljard dollar per maand naar 75 miljard dollar. Het besluit kwam enigszins als een verrassing want de meeste economen hadden verwacht dat in maart zou worden begonnen met de afbouw.

De onzekerheid over wanneer wordt begonnen met de afbouw hing al maanden boven de financiële markten en beleggers lijken tevreden te zijn dat nu eindelijk een begin wordt gemaakt. Een Amerikaanse marktstrateeg zei dat de afbouw relatief bescheiden is, wat volgens hem aangeeft dat de Fed voorzichtig zal zijn met een verdere afbouw van het stimuleringsbeleid.

FedEx

FedEx ging 0,5 procent omhoog. Het Amerikaanse koeriersbedrijf verhoogde woensdag bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers de winstverwachting voor het gebroken boekjaar 2013/2014. Volgens het bedrijf weerspiegelt de bijstelling de inkoop van eigen aandelen in het jaar tot nu toe. De resultaten over het tweede kwartaal vielen echter lager uit dan analisten hadden verwacht.

Ford Motor leverde 6,3 procent in. Het autoconcern gaf aan dat 2013 één van de beste jaren uit de geschiedenis van het bedrijf zal worden, maar dat de winst voor belastingen volgend jaar lager zal uitvallen vanwege de kosten van het op de markt brengen van een groot aantal nieuwe modellen. Branchegenoot General Motors werd meegetrokken door Ford en zakte 0,8 procent.

Jabil Circuit

De producent van elektronische componenten Jabil Circuit duikelde 20,6 procent omlaag, na tegenvallende cijfers.

Beleggers kregen ook cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt voorgeschoteld. Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in november opgelopen tot 1,091 miljoen op jaarbasis. Dat is een toename van 22,7 procent ten opzichte van oktober. Het cijfer is aanzienlijk beter dan verwacht. Economen rekenden in doorsnee op 954.000 in aanbouw genomen woningen.

De euro was 1,3721 dollar waard, tegen 1,3763 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 97,80 dollar per vat. Brentolie won 1 procent tot 109,47 dollar.