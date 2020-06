Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) presenteert polderklutspensioen. Ⓒ ANP

’Dames en heren, het is ons gelukt. We hebben een principeakkoord gesloten over de uitwerking van het pensioenakkoord. Een evenwichtig akkoord, een akkoord dat ook past in de rijke traditie van de polder.