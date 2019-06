VEON verlaagt bod op Global Telecom

Het in Amsterdam genoteerde VEON deed het bod op de 42,31 procent van de aandelen GTH die het bedrijf nog niet in handen heeft in februari. Toen bood de onderneming nog 5,30 Egyptische pond per aandeel. Inmiddels wil VEON nog maar 5,08 Egyptische pond per aandeel betalen.

In februari gaf de Egyptische financiële toezichthouder nog aan "zo snel als mogelijk" met een beslissing over het bod te komen. Die beslissing is er echter nog niet.