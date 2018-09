Wall Street wacht op Fed

De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag licht lager. De handel bleef voorzichtig, in afwachting van de uitkomst van de vergadering van de Federal Reserve. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken begon dinsdag aan de tweedaagse bijeenkomst over het monetaire beleid. Mogelijk besluit de Fed nu al een begin te maken met het afbouwen van de steun voor de economie.