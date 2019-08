Flink meer mensen onder bewind door schuld

Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak over de periode 2013 tot en met 2018. Aan het begin van die periode stonden nog 35.000 mensen door schulden onder bewind. Maar vorig jaar was dat aantal al opgelopen tot ruim 56.000.

In totaal, dus ook om andere redenen dan schulden, stonden er in 2018 meer dan 255.000 mensen onder bewind. Een aantal waar rechters zich zorgen over maken, stelt de Raad voor de rechtspraak. „Hulp is moeilijk te vinden en rechtszaken kunnen de problemen alleen maar verergeren.”

De rechters proberen mensen met schuldproblematiek wel met nieuwe initiatieven te helpen. „Zo stellen sommige rechtbanken schuldenfunctionarissen aan” schrijft de Raad voor de rechtspraak. „Schuldeisers die normaal gewend zijn een schriftelijk vonnis af te wachten worden uitgenodigd naar de rechtbank te komen en een betalingsregeling te treffen. Ook behandelen rechters waar mogelijk verschillende schulden tegelijk om mensen zo snel mogelijk uit de rode cijfers te helpen.”