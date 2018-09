Politiek klem door banken

Bankiers houden zich al lange tijd gedeisd. Begin 2009, vlak na een serie reddingsoperaties, gaf een Fortis-bankier dat toe. Hij vertelde dat hij zich „minder welkom” voelde bij de Europese Commissie. Lobbyen voor bankbelangen was not done. Is het inmiddels anders? RBS-bankier Jeroen Kremers zei onlangs dat bankiers nog steeds in hun schulp gekropen zijn en daardoor niet bijdragen aan het publieke debat over de toekomst van de sector.

Dit betekent allerminst dat politici en toezichthouders de afgelopen jaren over de bankensector zijn heen gedenderd en zich niks aantrekken van de bankiers. Zij zijn sinds de kredietcrisis dan wel de gebeten hond en de duimschroeven zijn sinds een reeks schandalen en affaires aangedraaid, maar het is zeer de vraag of dat in voldoende mate gebeurt.Het blazoen van alle vier Nederlandse grootbanken raakte besmeurd. ABN Amro dreigde samen met Fortis ten onder te gaan. ING zat te dik in Amerikaanse rommelhypotheken. SNS zat diep in foute vastgoedprojecten. En dertig cowboys bij Rabobank bezorgden de brave boerenleenbank het Libor-schandaal. De grote vraag is: hebben bankiers hun lesje geleerd?

Afgaand op hun mooie woorden zou je zeggen van wel.

Lees verder in De Financiële Telegraaf