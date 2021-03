ING wil ook Oostenrijkse consumentenmarkt verlaten

Aanleiding voor de stap is de beperkte omvang van de Oostenrijkse retailtak. ING is al sinds 2003 actief op deze markt in het Midden-Europese land. Vorig jaar had de bank er ongeveer 550.000 particuliere klanten. Slechts 50.000 daarvan beschouwde ING als primaire klanten, oftewel klanten die meer dan één product van de bank afnemen.

De betreffende activiteiten zijn goed voor ongeveer 340 banen. Als het onderdeel wordt verkocht, dan kan personeel mogelijk overgaan naar een nieuwe eigenaar.

Bekijk ook: ING sluit consumentenbank in Tsjechië

Vorige maand besloot ING al na ruim twintig jaar de deuren van de consumentenbank in Tsjechië te sluiten. De 375.000 Tsjechische klanten krijgen een aanbod om over te stappen naar de Raiffeisenbank Czech Republic. Voor de 225 medewerkers wordt een baan buiten de bank gezocht.

Eerste stap

ING wil uiterlijk eind dit jaar weg zijn van de Oostenrijkse retailmarkt. Als eerste stap zal de bank in juni alvast stoppen met het aanbieden van bepaalde spaarproducten in het land. ING wil met zijn zakelijke activiteiten wel in Oostenrijk actief blijven.

Het financiële concern sneed vorig jaar al flink in de eigen organisatie, mede als gevolg van het tegenvallende economische klimaat. ING kondigde toen aan wereldwijd ongeveer 1000 banen te schrappen, onder meer bij de zakenbank.

Vakbonden vreesden direct dat er ook honderden banen in Nederland verloren zouden gaan, maar hoe de reorganisatie hier precies uitpakt moet nog steeds worden besloten. Wel zeker is dat er door de ingrepen arbeidsplaatsen verdwijnen bij activiteiten voor consumenten in landen als Spanje, Italië en Tsjechië.