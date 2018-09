Kamp: CPB-cijfers bemoedigend

,,Deze CPB-raming is bemoedigend. De investeringen gaan met 4 procent groeien en dat is een trend die naar verwachting doorzet. We zien ook in de groei van de economie een omslag van 1,5 procent. Bemoedigend is ook dat we na 4 jaar koopkrachtdaling nu voor het eerst weer een stijging van de koopkracht zien.''

Kamp erkent dat het ,,absoluut waar'' is dat de werkloosheid nog verder stijgt en de consumptie nog niet groeit. Om de werkloosheid te bestrijden is het zaak dat het kabinet door gaat met ,,economische verbeteringen realiseren en doorgroeien met onze export''. Kamp: ,,We zijn er ook nog niet, maar er is toch een voorzichtige positieve trend en dat is bemoedigend. We moeten vooral doorgaan met dit kabinetsbeleid.''

Voorzichtig positief

,,De ramingen van het CPB passen in een rij van voorzichtig positieve vooruitzichten voor de Nederlandse economie'', vindt Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën. ,,Het herstel is broos, maar over de brede linie van de economie zichtbaar. Dat is een opsteker om het nieuwe jaar mee in te gaan. Maar we zijn er nog niet. Het is zaak de begrotingsafspraken de komende jaren strikt uit te voeren, want de marges blijven smal.''

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is blij dat de Nederlandse economie langzaam uit het dal klimt. ,,Mede door de begrotingsafspraken zal de koopkracht in 2014 voor het eerst in jaren weer stijgen. De export groeit en de investeringen trekken aan'', zegt hij. ,,Het brede draagvlak dat met de begrotingsafspraken is gevormd, biedt een goede basis voor verder herstel. Dat neemt niet weg dat de ontwikkeling van de werkloosheid zorgelijk is. Het bestrijden van de werkloosheid blijft voor de PvdA topprioriteit.''