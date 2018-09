AEX in herstelfase?

De AEX sloot de eerste handelsdag van de laatste volledige handelsweek van 2013 af op 381,44. Hiermee kwam een einde aan een reeks van 4 verliesdagen. Komende van de jaartop 2013 van 25 november op 398,59 en gisteren een low op 375,90 heeft de index inmiddels ruim 22 punten ofwel - 5,7% moeten inleveren. Is gisteren een herstel in gang gezet? In de video bekijken we de recente bewegingen - en mogelijke toekomstige scenario’s - aan de hand van een aantal grafieken (AEX, DOW en Randstad).