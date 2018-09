Canadees koopt Van Poeljes TSS uit Utrecht

De jaaromzet van de over te nemen onderdelen van TSS is €174 miljoen, er werken 1400 mensen. Het Eindhovense onderdeel TASS, dat software maakt voor chips in appraraten, gaat inclusief 400 personeelsleden niet mee. De ex-Philips dochter blijft eigendom van Strikwerda Investments.

Met de extra financiële vurukracht van zijn nieuwe eigenaar kan TSS zijn positie in de zorg, financiële wereld, farmacie, vastgoeddienstverlening en overheidshoek uitbouwen. Volgens ceo Robin van Poelje heeft TSS door de overname een goede positie om de komende jaren door te groeien.

Abdeluheb Choho, bestuurslid verantwoordelijk voor commercie, stelt dat het management aanblijft.

Bedrijven die onderdeel zijn van TSS zijn onder meer PinkRoccade en Yonder. Constellation zette in 2012 €600 miljoen om en is genoteerd aan de beurs van Toronto.

Adviseurs van TSS die de deal in elkaar zetten waren ABN Amro, Allen & Overy en KPMG