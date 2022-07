Beursblog: tech neemt AEX op sleeptouw; opleving bij Takeaway

De AEX noteert rond kwart voor tien 0,9% hoger bij een stand van 713,5 punten.

Beleggers hebben de ogen gericht op de Federal Reserve die zo goed als zeker de rente opnieuw met 75 basispunten gaat verhogen. Het is vooral uitkijken naar de toelichting van Fed-president Powell over verdere ingrepen.

De gasprijs zit woensdag nog meer in de lift en schiet nog eens 10% omhoog in reactie op het besluit van Gazprom eerder deze week om de gaskraan dichter te draaien.

Op de beurs in Frankfurt heeft Mercedes Benz de winst opgevoerd gesteund door hogere prijzen. Het aandeel wint ruim 1%. De verkoop van bedrijfswagens in de EU is vorige maand weer gedaald.

In de AEX krijgt Unilever er nog eens 0,4% bij na de koerssprong van een dag eerder in reactie op een sterke winstgevendheid. Deutsche Bank heeft het levensmiddelenconcern op de kooplijst gezet.Techfondsen zitten in de voorhoede na de goed ontvangen resultaten van Microsoft, Alphabet en Texas Instruments dinsdag nabeurs. Adyen, ASMI en ASML winnen tot 3,3%. Maaltijbezorger Just Eat Takeaway veert 2,5% op.

KPN zakt 0,3% weg. Het telecomconcern heeft de omzet opgevoerd geholpen door de ommekeer op de zakelijke markt, maar waarschuwt wel niet immuun te zijn voor de inflatie.

In de Midkap raakt Vopak 2% kwijt. Het tankopslagbedrijf zag de bezettingsgraad oplopen in het tweede kwartaal en boekte meer omzet. Het bedrijf schreef in de eerste jaarhelft wel 468 miljoen euro aan waarde af op zijn activiteiten en leed daardoor een fors nettoverlies. Aalberts doet goede zaken met een vooruitgang van 2,6%.

De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. In Tokio eindigde de Nikkei 0,2 procent hoger.