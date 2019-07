'Samsung zet schijnwerpers op chipsector'

Samsung had last van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en zag daardoor de vraag naar zijn chips en zijn duurste smartphones flink dalen. De operationele winst komt naar verwachting uit op omgerekend iets meer dan 4,9 miljard euro, inclusief een forse eenmalige bate. Exclusief die meevaller is dat lager dan verwacht, aldus een analist van broker Meritz.

Bedrijven als het in Amsterdam genoteerde ASML, maar ook STMicroelectronics, Siltronic, Aixtron, Infineon en Dialog Semi kunnen reageren op het Samsung-bericht.