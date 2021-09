Premium Het beste van De Telegraaf

’Vier op de tien checkt recht op toeslagen niet’ Fiscus vaak vergeten bij echtscheiding

Amsterdam - De Belastingdienst is waarschijnlijk wel het laatste waar je aan denkt als je gaat scheiden. Toch is het verstandig om het wel over fiscale zaken te hebben met je aanstaande ex-partner. Liefst op een moment dat alles nog koek en ei is.