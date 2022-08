Schoonmaken populair als vakantiebaantje

Volgens vacaturesite Indeed is er dit jaar meer vakantiewerk dan ooit. ,,Ten opzichte van 2020 ligt het aanbod liefst 80% hoger”, zegt communicatiemanager Kelly Olde Veldhuis van Indeed. Ondernemers begonnen ook vroeger met het plaatsen van vacatures. ,,Wellicht waren werkgevers zo angstig voor de drukke zomer dat ze veel eerder begonnen zijn met zoeken. Begin maart stonden er al 135% meer vacatures voor vakantiekrachten open. Dit jaar is qua aantallen ongeëvenaard.”

De grootste aanbieder van seizoenswerk is de schoonmaaksector. Die is op Indeed, volgens eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland, goed voor 21% van de zomerbanen. Daarna volgt de horeca. Daar is het aanbod aan tijdelijk werk dit jaar verdrievoudigd ten opzichte van 2021.

Vanuit de zorg en de administratieve sector nam de vraag naar vakantiewerkers juist iets af. Hoe dat komt weet Olde Veldhuis niet. ,,Het zou kunnen dat de zorg dit jaar meer uit de brand is dan vorig jaar, toen we nog lang met de gevolgen van de pandemie te kampen hadden. Maar misschien staat werving er nu even op de tweede plaats.”

Jongeren blijken op de vacaturesite het meest te klikken op een baantje voor inpak- of schoonmaakwerk. Ook vinden ze een tijdelijke functie als huishoudelijk medewerker interessant. Horecamedewerker staat qua belangstelling op een vierde plek, verkoper worden eindigt als vijfde.

Indeed weet niet in hoeverre het uurloon dat jongeren kunnen verdienen bij die volgorde een rol speelt. Wat mogelijk wel een rol speelt is de flexibiliteit die bedrijven bieden. Inpak- en schoonmaakwerk gebeurt vaak aan de randen van de dag. Ook huishoudelijk werk kan vaak flexibel ingevuld worden.