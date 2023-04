Vopak optimistisch over opslag, voorziet stijging van bedrijfsresultaat

Die inschatting van ceo Dick Richelle is aan de bovenkant van wat de markt had verwacht. Hij wijt dat aan scherpere kostenbesparingen en een ,,gunstige vraag naar opslag” in de markt.

Het Rotterdamse concern in chemie- en olieproducten meldt woensdag voorbeurs een aangepast bedrijfsresultaat van €249 miljoen over het eerste kwartaal. Dat is 17% meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Zijn tanks waren begin dit jaar voor 92% vol.

Vopak kondigde woensdag ook een nieuwe joint venture aan met AltaGas voor de grote bulkterminal Ridney Island Energy Export Facility in Canada.

Eemshaven-terminal

Vopak bevestigde deze week voor €400 miljoen aan schuld te plaatsen op de Amerikaanse obligatiemarkt. Het nam de helft van de Eemshaven-terminal over.

Vopak is in Maleisië slachtoffer geworden van hackers, maar volgens het concern is de bedrijfsvoering in Nederland niet in gevaar geweest.

In reactie op de cijfers opende het aandeel Vopak 4% hoger.