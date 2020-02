Prijsdruk staal treft winst Aperam

Daarnaast had Aperam last van lage prijzen en de zwakke economische groei in Europa en Brazilië.

De prijsdruk was tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar ongekend hoog, zei topman Timoteo di Maulo. Desondanks deed Aperam het in die periode beter dan de voorgaande, onder meer als gevolg van kostenbesparingen.

"Aperam laveert handig in storm"

„De roestvrijstaalmaker sleepte bij zware prijsdruk, deels door de handelsoorlog tussen de VS en China, een ebitda van €102 miljoen uit de markt. Die overtrof de hoogste verwachtingen van analisten. Bij 11% kwartaalomzetdaling slonk de schuld met 56%. Topman Di Maulo spreekt van ’de moeilijkste marktomstandigheden sinds de afsplitsing in 2011 van ArcelorMittal’. Dat stemt somber. Aperam voorziet nog meer prijsdruk, wat slecht nieuws voor aandeelhouders betekent. Tegelijkertijd blijven analisten optimstisch, Aperam kent geen enkel verkoopadvies.”

Aperam denkt wel dat de lastige economische omstandigheden en zware concurrentie in 2020 mee blijven spelen. Di Maulo geeft dan ook aan via de Europese Commissie te blijven pleiten voor een gelijk speelveld voor Europese en niet-Europese roestvrijstaalmakers. Daarmee doelt hij onder meer op Chinese partijen die hun waren veel goedkoper op de Europese markt aanbieden.

De omzet van Aperam, sinds 2011 genoteerd in Amsterdam, bedroeg vorig jaar 4,2 miljard euro tegen 4,7 miljard euro in 2018. De nettowinst kwam uit op 148 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 286 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) was 340 miljoen euro tegen 504 het jaar daarvoor. Aperam gaat verder voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.