Japanse beurs sluit opnieuw lager

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de min op 22.355,46 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. Vooral de vastgoedbedrijven en luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk. NTN Corp zakte bijna 6 procent. De Japanse machinebouwer verwacht in het lopende boekjaar een nettoverlies te lijden. Computerspelmaker Nintendo steeg 2,8 procent en bereikte het hoogste niveau in twaalf jaar. De vraag naar de producten van het bedrijf blijft sterk doordat meer mensen thuisblijven vanwege de pandemie.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent lager. Het Chinese e-commercebedrijf JD.com maakte zijn beursdebuut in Hongkong en noteerde 3,5 procent boven de introductieprijs. Het bedrijf heeft al een beursnotering op de Amerikaanse Nasdaq. De beursgraadmeter in Shanghai klom 0,2 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,4 procent.

In Sydney daalde de All Ordinaries 0,8 procent. Qantas Airways zakte ruim 3 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij schrapt het grootste deel van de internationale vluchten tot eind oktober, nu de Australische overheid heeft besloten de grenzen langer te sluiten vanwege het coronavirus. Tevens bleek dat de werkloosheid in Australië in mei is gestegen tot 7,1 procent. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2001.