Goudprijs in glijvlucht

De prijs van goud zou wel eens hard onderuit kunnen gaan, waarschuwt Goldman Sachs. De kans is groot dat de prijs volgend jaar minstens 15% daalt. De bank stelt dat de goudprijs zeer gevoelig is voor het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Toen de Fed in september de financiële markten verraste met de boodschap dat de geldkraan voorlopig niet zou worden dichtgedraaid, vloog de goudprijs met 5% omhoog. Kort geleden bleek uit de notulen van de Fed dat de kans op een snelle afbouw van de financiële verruiming is toegenomen, en daarop daalde de goudprijs met 3%. Op basis hiervan concludeert Goldman Sachs dat er een grote correlatie bestaat tussen het Fed-beleid en de goudprijs. Aangezien de geldkraan in de visie van Goldman Sachs volgend jaar afgeknepen zal worden, zal de goudprijs een 'significante' daling doormaken. De bank gaat uit van een prijsniveau van rond de $1050 per troy ounce. Er zijn overigens ook analisten die menen dat de goudprijs zich al voldoende op de verwachte afbouw van de verruimende maatregelen heeft ingesteld en dat goud juist duurder zal worden door de toenemende vraag vanuit China.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik