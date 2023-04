TomTom boekt eerste winst in bijna vier jaar

Analisten hadden op een verlies gerekend en een negatieve kasstroom maar hadden in hun ramingen de verkoop van Cyient niet meegeteld. Daardoor viel de kasstroom €10,5 miljoen positief uit. Los daarvan boekte TomTom ook een iets beter dan verwachte omzet uit de verkoop van systemen die fabrikanten in nieuwe auto’s inbouwen en de ouderwetse navigatiekastjes. Verkoop van navigatietechnologie die opgenomen wordt in telefoons en andere apparaten liep terug. De totale omzet groeide met 10% tot €141 miljoen.

Het aantal auto’s dat door hun fabrikanten voorzien is van een rijhulpsysteem, verdubbelde vorig jaar tot 10 miljoen stuks bij meer dan 30 markten. Het bedrijf zegt op de markt voor inbouwnavigatie sneller te zijn gegroeid dan de markt voor nieuwe auto’s.

"Goede start"

Bestuursvoorzitter Harold Goddijn sprak dan ook van ’een goede start van het jaar’ en meldde op schema te liggen voor de lancering van zijn nieuwe kaarten later dit kwartaal, die voortaan grotendeels worden op ’open source’ kaartgegevens, waar TomTom zijn eigen elementen aan zal toevoegen. „Daar is in de markt veel belangstelling voor, ook omdat we hierin samenwerkingen zijn aangegaan met Microsoft, Meta en Amazon. We hopen hiermee een nieuwe standaard neer te zetten voor de professionele markt. Onze markt is niet zozeer die van de mobiele telefoon, waar Google Maps heel groot is, maar we zullen wel beter met ze kunnen concurreren”, zegt Goddijn.

Volgens Goddijn is de stemming op de automarkt, die goed is voor bijna 60% van TomToms omzet, weer ’voorzichtig positief’, na de lockdowns en de problemen met chiptekorten en andere problemen in de aanleverketen, maar is de situatie nog niet zoals voor de corona-uitbraak.