Celstraf voor Hamers mogelijk

In zijn nadagen bij ING zal Ralph Hamers niet gedacht hebben nog vervolgd te zullen worden. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP ING Groep 8.327 0.64 %

Alle verloven bij de FIOD zijn ingetrokken. Het afgeronde onderzoek van de opsporingsdienst naar de witwaszaak bij ING, dat in 2018 leidde tot de grootste schikking in ons land ooit, moet over. Voormalig ceo Ralph Hamers dient volgens het gerechtshof strafrechtelijk vervolgd te worden voor het leidinggeven aan de bank die witwaspraktijken van klanten jarenlang ongemoeid liet.