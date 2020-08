Computermaker HP profiteert van thuiswerken in coronatijd

De nettowinst in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op 734 miljoen dollar, wat eveneens hoger is dan gedacht. Bij het onderdeel dat pc's, notebooks en laptops maakt klommen de inkomsten met 7 procent in vergelijking met een jaar eerder doordat werknemers en studenten meer computers kochten voor thuisgebruik. Het Californische HP zag wel de verkoop van printers behoorlijk dalen omdat bedrijven minder investeerden in nieuwe hardware door de coronacrisis.

Topman Enrique Lores zei dat HP met zijn solide en beter dan verwachte resultaten kracht laat zien, in een periode van ongekende onzekerheid. Op Wall Street vielen de cijfers en vooruitzichten van HP goed bij beleggers, want in de handel nabeurs ging het aandeel flink omhoog.