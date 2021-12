Nederlandse chips voor auto’s van iPhonemaker Foxconn

Premium Financieel

Op de beurs is Mercedes motorleverancier Max Verstappen al lang voorbij

Terwijl de climax van het wereldkampioenschap bij de Formule 1 in de laatste wedstrijd van het seizoen pas zijn beslag krijgt, is de strijd op de beurs tussen de topteams actief in belangrijkste klasse van de racerij dit jaar een stuk minder spannend. Het aandeel Daimler, het moederbedrijf van Merce...