Japanse economie groeit trager dan verwacht

De economie groeide ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 1,1 procent. Bij een eerdere schatting was er nog rekening gehouden met een groei van 1,9 procent. De daling ten opzichte van de eerste raming komt onder meer vanwege tegenvallende investeringen door bedrijven.

De Japanse lopende rekening, waarop het saldo van betalingen aan en ontvangsten uit het buitenland worden bijgehouden, liet in oktober een tekort zien van 128 miljard yen (bijna 900 miljoen euro). Dat is het eerste tekort sinds januari en het grootste tekort in een oktobermaand sinds 1985.

De maandag gerapporteerde cijfers zijn een tegenvaller voor premier Shinzo Abe, die met een enorm pakket steunmaatregelen probeert de Japanse economie uit het slop te trekken.