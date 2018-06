Wat te doen met Hes Beheer?

Sinds het bericht van Hes Beheer dat Hestya al 58% van de stukken achter zich heeft voor een prijs van €45 per aandeel, is de beurskoers van Hes tot nipt onder dit niveau weggegleden en bijna niet meer van zijn plek geweest. Hestya is actief in de energiesector en gelieerd aan het Amerikaanse private-equityhuis Riverstone. Andere eigenaar van Hestya is Atlas Invest, een vehikel van Marcel van Poecke, medeoprichter van het enige tijd aan de Amsterdamse beurs genoteerde Petroplus. Voor beleggers is een wat warrige situatie ontstaan, vooral omdat het management van Hes zich nog niet heeft uitgelaten over de prijs van €45 per aandeel. Laten we even wat feiten op een rij zetten om te kijken of het nog zinvol is het aandeel in portefeuille te houden. Major shareholders Een blik op de 'major shareholders' van het Rotterdamse overslagbedrijf Hes Beheer leert dat circa 70% van de stukken in handen is van aandeelhouders met minimaal een 5%-belang. Hieronder Exploitatiemaatschappij Westerduin met een belang van 21,27%. Indien 58% akkoord gaat met de geboden prijs, dan zijn er twee partijen niet akkoord gegaan. Het is niet goed na te gaan wie dit zijn omdat er meerdere partijen zijn met een 5%-belang en ook enkele met een 6%-belang. Op zich doet dat er ook niet zo veel toe, al is het wel interessant om te weten dat partijen met circa 12% van de stukken niet met de geboden prijs akkoord zijn gegaan. Openbaar bod in aantocht Verder zal Hestya hoe dan ook een bod moeten doen indien het minimaal 30% van de stukken in handen krijgt. Het bod op de overige aandelen zal tegen een 'billijke' prijs moeten geschieden. Wat billijk is kan onderwerp van discussie vormen, maar de Ondernemingskamer zal toch zeker die €45 als ondergrens zien. Het is afwachten in welke mate het Hes-bestuur en de raad van commissarissen zich hard zullen maken voor een hogere prijs en hoe ver Hestya wil gaan. Analist Martijn den Drijver van SNS Securities, een van de weinige analisten die waakten voor te veel enthousiasme bij beleggers, denkt dat er niet veel meer in het vat zit dan €47,50-€49,50. De Drijver calculeert dat na de overname door Hes van de belangrijkste onderdelen van het Franse ATIC Services waar Hes momenteel onderhandelingen over voert met ArcelorMittal, er een fair value uitrolt van €53 per aandeel. Hestya zal dat bedrag echter nooit willen betalen omdat het dan zelf onvoldoende rendement kan maken. Steenkolen onder druk De berekeningen van Den Drijver zijn natuurlijk niet maatgevend, analisten van ABN Amro achten zelfs een bod van €65 een reële prijs, maar Hestya zal eerder conservatief rekenen. Vooral omdat steenkool, nog altijd het leeuwendeel van Hes' overslagwerk, een onzekere toekomst tegemoet gaat. Momenteel groeit het verbruik van steenkool omdat het een goedkope brandstof is, maar zowel in Nederland als in Duitsland zullen kolenmijnen gesloten gaan worden en alternatieve energiebronnen aan concurrentiekracht winnen. Leverage Wel is het zo dat Hes over een fraaie marktpositie beschikt, met de expansie in natte bulk (olieën) aan risicospreiding doet, en last but not least solide gefinancierd is. De solvabiliteit bedraagt medio dit jaar 50,5%. Dat laatste biedt ruimte voor Hestya de leverage op te voeren en daarmee het rendement op het eigen vermogen op te krikken. Houden Komt het tot een bod van zeg €48,50 dan is er nog een upside van circa 8%. Daarbij moet altijd wel bedacht worden dat een bod onzeker is. Als het al komt is onduidelijk hoe lang beleggers dan nog op hun geld moeten wachten. Toch valt er wel wat voor te zeggen de stukken nog maar even vast te houden. De huidige koers ligt niet heel veel hoger dan we de laatste twaalf maanden op de borden hebben gezien en een eventuele overname van het 78%-belang in ATIC Services van ArcelorMittal kan interessant zijn. Bovendien is Hes een goede dividendbetaler, op de huidige koers ligt het dividendrendement ruim boven de 3%, en legt die €45 voorlopig een bepaalde bodem in de beurskoers. Daarbij valt niet uit te sluiten dat er nog meer kapers op de kust komen bovendrijven. Wel heeft Hestya tot eind januari exclusiviteit gekregen de boeken in te mogen zien en zal het bij een bod ongetwijfeld de clausule opnemen dat concurrerende biedingen minimaal 10% boven de Hestya-prijs moeten liggen. Auteur heeft een positie in Hes Beheer

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik