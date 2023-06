Geen grote stroomaansluitingen in Brabant voor minstens vijf jaar

De gemeente zegt „enorm te balen” van de maatregel. „De afnamestop betekent dat onze economische ambities en die van onze ondernemers ernstig worden beperkt. Dit is geen goed signaal. Het belemmert bovendien de mogelijkheden van vooral grotere bedrijven om aardgasloos te worden”, aldus de gemeente.

Het probleem speelt ook in Limburg. „In Brabant en Limburg hebben we maandag de laatste capaciteit gegeven aan onze klanten”, zegt een woordvoerder van Enexis. „De komende jaren is de vanzelfsprekendheid van toegang tot het elektriciteitsnet voor grote bedrijven helaas verleden tijd”, vervolgt hij. De zegsman geeft daarbij wel aan dat er ook bedrijven van de wachtlijsten verdwijnen, waardoor er ook weer ruimte komt om andere bedrijven aan te sluiten.

De problemen met het stroomnet in Brabant en Limburg zijn al langer bekend. Ook in veel andere delen van het land krijgen bedrijven geen nieuwe aansluiting of uitbreiding op het net van de regionale netbeheerders door capaciteitsproblemen. Door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven loopt het stroomnet al enkele jaren vol op verschillende punten in het land.

Netbeheerder Liander waarschuwde vorig jaar nog dat het elektriciteitsnet in Nederland de massale overstap naar zonnepanelen niet aankan. Dat komt onder meer omdat stroomkabels in wijken vaak te dun zijn. Onder meer zonneparken en laadpalen vragen veel ruimte op het stroomnet, maar ook willen bedrijven steeds vaker overstappen op elektrische productie in plaats van bijvoorbeeld gas.

Om de problemen op te lossen zijn grote aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk, zoals een verzwaring en uitbreiding van het net.

Eerder deze maand riepen de netbeheerders TenneT, Liander en Stedin bedrijven in Flevoland, Gelderland en Utrecht op om flexibeler te worden in hun elektriciteitsverbruik. Zo moet er ruimte komen om nieuwe bedrijven aan te sluiten in die provincies. Anders kunnen op den duur zelfs nieuwe aansluitingen voor woningen in gevaar komen.