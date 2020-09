Deutsche Börse doet na Euronext bod op Italiaanse beurs

Borsa Italiana is nu nog onderdeel van de Londense beursuitbater LSE Group.

Volgens de eerdere berichten zou CDP een belang van 8 procent in Euronext in het vooruitzicht zijn gesteld als onderdeel van de deal. Borsa Italiana is volgens kenners van strategisch belang. Vooral vanwege het eigendom van MTS, een platform dat actief is in overheidsobligaties.

Deutsche Börse, onder andere actief met de aandelenbeurs in Frankfurt, prijst zichzelf vrijdagavond aan als een goede overnamepartij voor de toekomstige groei van Borsa Italiana als een autonome groep. „Daarmee versterken wij haar cruciale rol voor de Italiaanse economie en de Europese kapitaalmarkten”, meldt het bedrijf.

