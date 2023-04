OPEC zorgt voor schaarste olie: prijsstijgingen aan de pomp

De Organisatie van Olie-exporterende Landen en bondgenoten waaronder Rusland, ook bekend als OPEC+, kondigde op 2 april aan haar productie per 1 mei te verlagen met 1,66 miljoen vaten per dag.

Vorige maand voorspelde OPEC dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met hooguit 2,32 miljoen vaten per dag groeit. Het blok van dertien leveranciers met Saoedi-Arabië als leider constateerde tegelijkertijd nog een overschot aan olie in de markt, wat de verlaging van productie zou ondersteunen. In reactie op die productiebeperking schoot de olieprijs echter omhoog. Ook prijzen aan de pomp stegen.

De olieprijzen zijn sinds het begin van de maand al naar $87 opgelopen. Donderdag noteert Brent-olie, de basis voor de Europese handel, $86,80 per vat van 159 liter.

OPEC meldt donderdag ook op basis van de nieuwste tellingen dat de totale productie in januari tot en met maart constant is gebleven op rond 28,8 miljoen vaten productie per dag.

Krapte

„Deze nieuwe data rechtvaardigen de eerdere ingreep van OPEC en partners”, zegt Hans van Cleef, energiespecialist van consultant Publieke Zaken. Er zijn nog enkele negatieve uitschieters in de economie te verwachten, stelt hij. Andere analisten zien een kans op recessie in de VS, wat minder vraag naar olie zou betekenen.

Woensdag waarschuwde directeur Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat in de tweede jaarhelft de hele oliemarkt krapper wordt. Dat zal de prijzen aan de pomp voorlopig opdrijven.

Amerikaanse WTI-olie koerst inmiddels op het hoogste niveau dit jaar. „De markt zal nog krapper worden dan aanvankelijk gedacht”, aldus grondstoffenstrateeg Warren Patterson van ING. Ook volgens ING valt veel vraag van landen weg. Dat leidt bijvoorbeeld tot lagere marges die Rotterdamse raffinaderijen kunnen rekenen voor hun destillaten zoals diesel, benzine, lpg en nafta.

In China is de invoer van ruwe olie in maart gestegen tot 12,4 miljoen vaten per dag afgezet tegen 10,7 miljoen vaten in februari. Dat is het hoogste verhandelde volume richting de tweede economie van de wereld dit jaar. Die vraag zet de olieprijs dan weer verder onder druk bij minder productie van OPEC-landen.