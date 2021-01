Ondernemer die van smiley miljoenenmerk maakte overlijdt

In 1971 kregen hij en zijn broer Murray de rechten van de smiley-afbeelding in handen. De ondernemer, die in 1960 ook de keten Cards & Gifts oprichtte met Hallmark-kaarten, ontwierp het gele lachende gezichtje niet zelf, maar voegde wel de slogan ’Have a Happy Day’ toe.

Volgens museale onderzoekers van het Smithsonian Instituut is het smiley-ontwerp in 1963 gemaakt door Harvey Ross Ball, een Amerikaanse graficus. Ball werkte voor de State Mutual Life Assurance Company in de VS. In tien minuten, zo wil de overlevering, tekende hij het blij gezicht. De beeltenis werd vervolgens overal in het gebouw gebruikt daarmee het moreel onder werknemers van de verzekeraar te verhogen. Ball kreeg er toen $45 voor.

Sindsdien is de smiley in talloze advertentiecampagnes gebruikt. De in 1956 afstudeerde accountant Spain liet zijn gele variant auteursrechtelijk registreren. Hij zag meteen de kansen in een grote markt en liet de smiley op buttons en posters drukken. Hij verwerkte ze daarna op miljoenen koffiebekers, T-shirts en trendy pyjama’s.

Handig symbool

De smiley kreeg als beeltenis wereldwijd in alle talen online entree in de vorm van een praktische emotion, als signaaltje voor een positieve noot, met gebruik van enkele toetsenbordtekens in teksten en later in miljarden Whatsappjes.

Spain werd vermogend dankzij de smiley-verkopen. In 1990 begon hij de Dollar Express-winkelketen met 106 winkels en $200 miljoen jaaromzet.

De rechten op het handelsmerk Smiley zijn in honderd landen inmiddels eigendom van de Smiley Company. Die beoordeelt alle producten die worden verkocht. Smiley Company geeft het gezichtje in licentie uit en kreeg daaruit vorig jaar een omzet van $200 miljoen.