Corona en olie duwen AEX tot 496 punten terug

De AEX-index sloot daarop, na een negatieve eindsprint tot 3,3% lager op 495,76 punten. De AMX daalde 2,8% naar 661,94 punten. De VIX- of bibberindex koerste op het hoogste niveau sinds begin april.

De Britse FTSE 100 slonk met 2,9%, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 3,7% en 3,6%.

Wall Street koerste bij het Amsterdamse slot met flink verlies: de Nasdaq verloor 3,4%, de Dow Jones raakte 2,2% kwijt. Oliebedrijven ExxonMobil en Chevron zagen bijna 4% teloor gaan.

Analisten houden nu rekening met het slechtste bedrijvenkwartaal sinds 2009. President Trump bood de zijn schalieoliesector steun aan. ’We zullen de grote Amerikaanse olie- en gassector nooit in de steek laten’, meldde hij.

Hoofdrol olie

De stemming werd de hele dag gedrukt door de effecten van de ongekende prijsdaling van het termijncontract voor Amerikaanse WTI-olie van volgende maand tot even -$50 per vat. Inmiddels is de prijs $5,40 in de plus, 114% herstel tegenover maandagavond.

Ook Brentolie viel 22% terug tot $19,89 per vat, het laagste niveau in bijna twintig jaar. „De angst zit nog vol in de markt, terwijl de vraag door de coronacrisis nauwelijks herstelt”, aldus energie-specialist Hans van Cleef van ABN Amro. „Er is gewoon teveel olie.”

De euro daalde een fractie tot $1,09.

Zorgen om Italië

De Italiaanse tienjaarsrente ging naar 2%. Donderdag volgt EU-topoverleg over de voorwaarden voor steunpakketten, vooral voor Italië.

„Ik verwacht dat er niet veel uit de bijeenkomst komt”, zegt analist Arne Petimezas van AFS Group. „De ECB koopt nu €30 miljard aan schulden per week op, en je ziet wat er met de Italiaanse risicopremie gebeurt. Die loopt op. De spanning blijft er in zitten. Zijn rente stijgt door de discussie over de houdbaarheid van de Italiaanse schulden. Spanje en Portugal zitten nog niet in dat gebied. Er is ook veel onzekerheid hoe de Italiaanse economie gaat herstellen. Niemand weet het.”

Het is wel de op twee na grootste economie van Europa, benadrukt Petimezas. „Terwijl het de klappen van de recessie van 2008 en 2012 niet te boven is gekomen. Er moet een eenmalige transfer vanuit de ECB of eurolanden voor Italië komen, in combinatie met leningen. Dan kun je daar voorwaarden aan stellen, iets dat je met bestaande fondsen niet gaat lukken”, aldus de analist van AFS Group.

Het renteverschil tussen Duitsland en Italië is opgelopen van 2%. „Dat geeft aan dat de obligatiemarkt ongeduldiger wordt en de stress in euroland toeneemt”, aldus strateeg Luc Aben van Van Lanschot.

Goud zakte met 0,8% tot $1697. Bitcoin bewoog licht lager tot $6824.

Lange verliesreeks

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde ABN Amro onderin dankzij 6,1% verlies, een nieuw dieptepunt, naast de grootste verliezer vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (-6,5%). Staalmaker ArcelorMittal (-5,9%), chiptoelevereancier ASMI (-5,6%) en verzekeraar ASR (-5,6%) deelden in de misère.

Adyen eindigde bovenin met 9,2% winst. Het bedrijf zag het aantal verwerkte transacties in de tweede helft van maart stevig dalen vanwege de crisis. Maar in april trad een sterke verbetering op.

Ook Randstad hield met 0,6% opvallend stand.

Pharming blonk bovenin bij de middelgrote fondsen met een plus van 27,3% uit. De biofarmaceut meldde bemoedigende resultaten met zijn geneesmiddel Ruconest tegen het coronavirus.

Basic-Fit herstelde met 4,3%. Berenberg zette de fitnessketen op zijn kooplijst, bij een koersdoel van €28.

Flow Traders won eerst, maar daalde bij het slot met 3,6%. De market maker heeft in het eerste kwartaal nog sterker van de hectiek op de aandelenmarkten geprofiteerd dan analisten voorzagen. KBC zag na de koersrally in de afgelopen maanden aanleiding het advies iets te verlagen van kopen tot toevoegen.

De dienstverleners aan de oliesector SBM Offshore en Fugro stonden met minnen van 9,5% respectievelijk 6,9% onderin bij de slotbel.

Vopak steeg na verlies tot 1,4% winst, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf verwacht dat zijn opslagtanks voor olie de komende tijd voller zullen raken door de scherp gedaalde olieprijzen. Jefferies handhaafde zijn koopadvies bij een prijs van €58.