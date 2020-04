Dreun olieprijzen versterkt verliezen AEX

De AEX zakte dinsdagmiddag weg in het rood. Beleggers verkochten risico’s na de ongekende prijsval van Amerikaanse olie, die ’s middags even boven $0 terugkeerde. Ook de prijs van Europese olie stortte in, wat Shell, Fugro en SBM Offshore raakte. Adyen en Pharming waren positieve uitschieters. Wall Street koerste richting verlies.